Lazio, Frattesi sa come punire il Milan: ha già segnato ai rossoneri

10.09.2026 17:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Frattesi sa come punire il Milan: ha già segnato ai rossoneri

Tre partite, tre gol e un impatto sempre più importante. Davide Frattesi si è preso la scena con la maglia della Lazio e adesso guarda al prossimo appuntamento con una motivazione in più: sulla sua strada c’è il Milan, una squadra che conosce bene e contro la quale ha già dimostrato di saper lasciare il segno.

La mezzala classe 1999 arriva alla sfida con i rossoneri nel momento migliore. La sua capacità di inserirsi, attaccare gli spazi e trovare la porta è diventata una delle armi principali della Lazio, come confermano i tre gol realizzati nelle ultime tre partite. E ora Frattesi vuole continuare la striscia positiva proprio contro un avversario che, nel recente passato, gli ha portato particolarmente bene.

Il Milan, riporta Sport Mediaset, è già stato vittima del centrocampista in due occasioni nel 2023, con due maglie diverse. La prima volta è arrivata nel gennaio di quell’anno, quando Frattesi indossava la casacca del Sassuolo: a San Siro mise a segno il gol del raddoppio nel clamoroso 5-2 con cui i neroverdi espugnarono San Siro nella stagione 2022/23. Otto mesi più tardi, il copione si è ripetuto, ma con una maglia diversa. Passato all’Inter, Frattesi trovò nuovamente la via del gol contro il Milan nel derby del 16 settembre 2023, chiudendo il risultato sul definitivo 5-1 per i nerazzurri.

Due gol contro il Diavolo, entrambi arrivati in vittorie larghe e senza appello. Un precedente che Frattesi spera di aggiornare ora con la maglia della Lazio. La condizione è quella giusta, il feeling con il gol anche: dopo tre reti in tre gare, la mezzala biancoceleste punta il Milan con l'obiettivo di confermarsi ancora una volta decisivo.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.