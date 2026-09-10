Lazio, Tavares vuole tornare 'Nuno Express': il Milan se lo ricorda bene

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La versione migliore di Nuno Tavares è tornata a sfrecciare sulla fascia. Assist, forza fisica e accelerazioni brucianti sulla corsia mancina: quelle caratteristiche che nei suoi primi mesi alla Lazio gli erano valse il soprannome di “Nuno Express” stanno tornando a essere una costante.

Il portoghese, dopo aver conquistato rapidamente la scena in biancoceleste, ha dovuto fare i conti con un percorso più complicato. Gli infortuni e le difficoltà di adattamento alle richieste di Sarri ne hanno rallentato la crescita, fino a farlo uscire dai radar. Ora, però, con Gattuso in panchina, Tavares sembra aver ritrovato ritmo, fiducia e soprattutto quella spinta devastante che lo rende uno dei giocatori più pericolosi della Lazio sulla corsia esterna.

E il prossimo avversario, il Milan, non è una squadra qualunque per il portoghese. Proprio contro i rossoneri Tavares si è presentato al calcio italiano con una prestazione che aveva subito fatto intravedere tutto il suo potenziale. Era il 31 agosto 2024, alla sua prima partita con la maglia della Lazio. All’Olimpico finì 2-2, ma Tavares fu subito protagonista: due assist all’esordio in biancoceleste, un biglietto da visita impressionante e la prima vera dimostrazione delle sue qualità sulla fascia.

Un ricordo che la stessa Lazio ha voluto riportare alla luce sui propri canali social, pubblicando un video dedicato proprio a quella prestazione e alle sgroppate del portoghese, rilanciando così il marchio di “Nuno Express”. Di seguito il video.