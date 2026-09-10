Piscedda: "Lazio - Milan è la prova del 9. Marusic o Floriani? Preferisco..."

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida contro il Milan, prossimo appuntamento dei biancocelesti in programma sabato 12 settembre alle 18:00. Di seguito le sue parole:

"Lazio-Milan è la prova del nove, la speranza è di fare un buon risultato, ma anche un pareggio andrebbe benissimo. Il Milan è una squadra che ancora non ho ben inquadrato, con umiltà, sarificio e compattezza di potrà fare risultato. Certo, mancherà la spinta dei tifosi che in questo tipo di gare è necessario. I rossoneri hanno giocatori che ancora devo esprimersi del tutto, compreso Ramos. Non ho ancor capito che tipo di allenatore è Amorin, ma è sempre una squadra che è stata costruita per vincere la gara con il vantaggio dello stadio".

"Cisse del Milan nel suo adattamento veloce alla serie A ricorda anche un po’ il nostro Floriani. Non mi ha sorpreso, mi piace il terzino che spinge, lo preferisco a Marusic. Fossi il tecnico della Lazio punterei su di lui anche dopo il rientro del montenegrino. Lo ritengo più incisivo, poi ha 23 anni, non è giovanissimo".