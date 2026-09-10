FIGC, Malagò: "Caso tesseramento? Ha dell'incredibile, vale solo ad personam"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, è intervenuto a margine del suo intervento a "Stati generali degli eventi" sul caso del mancato tesseramento che lo vede coinvolto negli ultimi giorni, dopo che la Procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione. Di seguito le sue parole: "Caso tesseramento? Ha dell'incredibile, non è un cavillo ma è semplicemente una dinamica interpretativa e il caso strano è che valga solo ad personam"

"Onestamente me ne potevo aspettare una, due o tre vicende ma che poi a un certo punto ci si fermasse. Per certi versi c'è una affettuosa ossessione, ma fa parte della vita. Io sono molto sereno"

"Siamo abituati alle difficoltà da sempre, ma ci sono state cose anche importanti e belle in questi due mesi. Nella squadra tecnica vedo entusiasmo e complicità, tante sinergie tra Ranieri, Zola e Mancini, poi vediamo in campo cosa succederà"