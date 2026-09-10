Fenerbahce, il presidente precisa: “Kartal è ancora il nostro allenatore”

10.09.2026 23:54 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Fenerbahce, il presidente precisa: “Kartal è ancora il nostro allenatore”

Nel post Fenerbahce - Roma di Champions League si è scatenato il caos dopo le dimissioni rassegnate dall’allenatore dei turchi Ismail Kartal in conferenza stampa, senza avvertire nessuno del club in precedenza. Addirittura Archie Brown, autore del pareggio contro i giallorossi, è rimasto di stucco in mixed zone davanti alla notizia, rivelatagli dal traduttore.

Il presidente del Fenerbahce Aziz Yildirim ha subito ridimensionato la situazione, cercando di rimettere le cose in ordine: “Nessuno di noi sapeva nulla, bisogna mantenere la calma. Kartal era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto. Finché io sarò qui, Ismail Kartal sarà l’allenatore del Fenerbahce”.

Il club ha inoltre comunicato che l'autore del lancio della bottiglia è stato già identificato e interrogato su disposizione della Procura della Repubblica di Anadolu a Istanbul. Per lui è stato disposto il divieto di accesso agli eventi sportivi.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.