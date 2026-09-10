Champions League, la Roma si salva a Istanbul: è 1-1 con il Fenerbahce
Anche la Roma ha fatto il suo esordio in Champions League, a Istanbul, in casa del Fenerbahce. La squadra turca, priva dell’ex Lazio Guendouzi, squalificato dopo la corrida del post-partita contro il Lione, può dirsi rammaricata dall’1-1 finale.
Il primo tempo vede un leggero predominio della Roma, che al 39’ va in vantaggio con un tiro di Cristante da fuori area che sorprende in diagonale Ederson. Nella ripresa il Fenerbahce parte a mille e al 48’ arriva il pareggio di Brown: Greenwood vede l’uscita sbagliata di Mancini e infila per il compagno che si trova a tu per tu con Svilar, scavetto e gol del pareggio.
Una manciata di minuti dopo l’1-1 di Brown, Kanté manda in scena un coast to coast che taglia a fette il centrocampo giallorosso, imbucata per Muriqi che calcia addosso a Svilar. All’86’ è invece la traversa a salvare Gasperini sul colpo di testa di Skriniar, a portiere ormai battuto.