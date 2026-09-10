Ex Lazio | Romagnoli parte bene con l’Al-Sadd: esordio e subito vittoria
10.09.2026 22:00 di Alessandro Vittori Twitter: @AlessandroVitt2
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
L’avventura in Qatar di Alessio Romagnoli è iniziata da una settimana, dopo l’addio alla Lazio, prima posticipato a fine gennaio, poi arrivato dopo la fine del calciomercato estivo. Il 10 settembre però è la data dell’esordio ufficiale dell’ex difensore biancoceleste con la maglia dell’Al-Sadd: la squadra di Doha ha battuto 6-3 in trasferta l’Al Sailiya.
Per Romagnoli ben 90’ in campo, da centrale sinistro della difesa a quattro schierata dal mister Razvan Lucescu. Protagonista della serata Roberto Firmino, autore di una doppietta, ma anche la prestazione di Romagnoli è stata valutata positivamente: esordio, vittoria e buona partita giocata, Alessio può tornare a sorridere.
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Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.