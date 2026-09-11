Lazio - Milan, Gattuso chiuso nel silenzio: niente conferenza stampa

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RASSEGNA STAMPA - Giornata di vigilia in casa Lazio, all’Olimpico sabato arriverà il Milan di Amorim. L’appuntamento sul campo è alle 18. Gara delicata a cui i biancocelesti arrivano a punteggio pieno e in vetta alla classifica, insieme a Roma e Inter. Situazione che dà fiducia alla squadra, pronta ad affrontare un avversario impegnativo e di caratura differente rispetto a quelli incontrati finora.

Gattuso poi, ha tra le mani la possibilità di scrivere subito una nuova pagina di storia nonostante sia arrivato da poco. Le sue sensazioni e riflessioni resteranno però, sconosciute e tra le mura di Formello perché anche stavolta, si legge sul Corriere dello Sport, il club ha scelto la via del silenzio. Come da tradizione ormai, il tecnico non parlerà in conferenza stampa prima del big match come è accaduto con Bologna, Genoa e Udinese.

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