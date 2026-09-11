Lazio - Milan, doppia sfida per Zaccagni: è l'occasione per sbloccarsi

RASSEGNA STAMPA - Zaccagni è di nuovo fermo al palo, la sua rinascita sarebbe completa se solo si fosse sbloccato a Udine. Il suo ultimo timbro, ricorda Il Messaggero nell’edizione odierna, risale alla sfida di Coppa Italia contro il Milan agli ottavi. Era dicembre.

La sfida di sabato contro i rossoneri può essere l’occasione giusta per interrompere questo digiuno che dura ormai da troppo tempo. Finora è riuscito a incidere anche senza trovare la rete, contro l’Udinese ha servito l’assist vincente per Frattesi ma spera che arrivi anche il suo di momento. Quando mette il turbo la squadra cambia passo e si alza il livello.

Sarà, in qualche modo, anche la sua di partita. Una doppia sfida per il capitano biancoceleste chiamato a lasciare il segno e a riprendersi il gol per mettersi alle spalle mesi di digiuno alimentato anche dai numerosi infortuni e squalifiche. Chissà allora che sia proprio un segno il fatto di ritrovarsi davanti il Milan mentre cerca di spezzare questa catena. Gattuso, prosegue il quotidiano, ha fatto un appello al suo capitano: rimanere lucido e “rimandare quel digiuno al Diavolo”.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE