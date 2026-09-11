Lazio, Gattuso punta il Milan: a destra dubbio Cancellieri-Isaksen

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RASSEGNA STAMPA - Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico per il big match contro il Milan in programma sabato 12 settembre alle 18.00.

Una sfida importantissima per la squadra di Gattuso che vuole continuare sulla scia delle vittorie maturate contro Bologna, Genoa e Udinese.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport il tecnico ha pochi dubbi sull’11 titolare da schierare che potrebbe essere uguale quasi in toto a quello di Udine. Di fatto l’unico ballottaggio è quello a destra tra Cancellieri e Isaksen. Per il resto quasi nessuna novità compresa l’infermeria con Marusic, Dele-Bashiru e Rovella ancora ai box.

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