Milan | In difesa ci sono Gila e De Winter: dubbi sulle fasce per Amorim

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RASSEGNA STAMPA - Dopo il pari con la Juventus per 1-1 il Milan si prepara a scendere in campo per il big match con la Lazio in programma sabato 12 settembre alle 18.00.

Qualche dubbio di formazione per l’allenatore rossonero Amorim che, come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, che dovrà studiare bene l’11 da mandare in campo in vista anche dell’esordio in Europa League contro il Benfica.

In difesa potrà contare su De Winter con Gabbia che, recuperato, per ora si accomoderà in panchina, e con l’ex Gila che partirà titolare. Il rebus è più che altro sulla fascia sinistra e centrocampo: aperto il ballottaggio tra Estupian e Bartesaghi con Jashari come outsider.

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