Gudmundsson, i primi giorni alla Lazio sono stati "fantastici" - FOTO

L'avventura di Gudmundsson alla Lazio è iniziata col piede giusto. L'ex Fiorentina ha debuttato nel match contro l'Udinese e ha messo anche a segno il suo primo gol con la maglia biancoceleste, quello della vittoria.

Un esordio che ha superato ogni aspettativa e che l'islandese ha vissuto con grande gioia. Con un post su Instagram pubblicato nelle ultime ore, Gudmundsson ha provato a raccontare con alcuni scatti le emozioni di questi primi giorni. "Fantastici primi giorni" è il messaggio che si legge.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE