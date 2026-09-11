Gudmundsson, i primi giorni alla Lazio sono stati "fantastici" - FOTO
11.09.2026 10:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
L'avventura di Gudmundsson alla Lazio è iniziata col piede giusto. L'ex Fiorentina ha debuttato nel match contro l'Udinese e ha messo anche a segno il suo primo gol con la maglia biancoceleste, quello della vittoria.
Un esordio che ha superato ogni aspettativa e che l'islandese ha vissuto con grande gioia. Con un post su Instagram pubblicato nelle ultime ore, Gudmundsson ha provato a raccontare con alcuni scatti le emozioni di questi primi giorni. "Fantastici primi giorni" è il messaggio che si legge.
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