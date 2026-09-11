Lazio, Gattuso a caccia del poker: può superare Maestrelli e fare la storia

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RASSGENA STAMPA - La Lazio, nella quarta giornata di Serie A, ospita il Milan all’Olimpico con l’obiettivo di infilare la quarta vittoria consecutiva. Un avvio di campionato inaspettato e senza precedenti: dopo tre giornate è a bottino pieno, con 9 punti, in vetta alla classifica insieme a Roma e Inter. Contro i rossoneri Gattuso ha la possibilità di sfatare un tabù e stabilire un nuovo record a cui nessuno è mai arrivato prima.

La Lazio, si legge sul Corriere dello Sport, non è mai riuscita nella sua storia a vincere le prime quattro partite di campionato. I gol di Frattesi hanno trascinato la squadra finora, ma contro i meneghini il coefficiente di difficoltà si alza notevolmente. Nel caso, si tratterebbe del miglior avvio in assoluto. Prima di Gattuso, prosegue il quotidiano, sono arrivati a tre: Maestrelli nella stagione 1974-1975 e Petkovic nel 2012-2013.

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