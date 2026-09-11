Serie A | Via alla 4ª giornata: apre Venezia-Fiorentina, chiude Inter-Udinese

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© foto di Federico De Luca 2026

Si aprirà venerdì 11 settembre la 4ª giornata del campionato di Serie A. A dare il via sarà la sfida tra Venezia e Fiorentina che scenderanno in campo alle 20.45.

Sabato 12 settembre sarà invece la volta di Genoa-Frosinone, alle 15.00, mentre alle 18.00 l’Olimpico ospiterà il big match tra Lazio e Milan. Insomma serata alle 20.45 scenderanno invece in campo Atalanta e Cagliari.

Domenica 13 settembre alle 15.00 toccherà a Lecce-Monza e alle 18.00 Napoli-Bologna. Alle 20.45 sarà invece la volta di Sassuolo-Juventus. A chiudere lunedì 14 settembre Torino-Roma e Como-Parma alle 18.30 e Inter-Udinese alle 20.45.

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