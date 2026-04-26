Serie A, Milan e Juve non si fanno male: a San Siro termina 0-0
26.04.2026 22:50 di Christian Gugliotta
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Nel big match di San Siro, Milan e Juventus pareggiano 0-0 e si dividono la posta in palio. In una gara bloccata, i bianconeri spaventano i padroni di casa nel primo tempo in occasione del gol annullato a Thuram per fuorigioco, mentre a inizio ripresa sono i rossoneri a rendersi pericolosi, quando una gran botta di Saelemaekers si infrange sulla traversa.
Al termine dei 90 minuti, le due squadre rimangono imbattute e portano a casa un punto che serve poco a entrambe. La squadra di Allegri resta salda in terza posizione con 67 punti, mentre quella allenata da Spalletti sale a quota 64 punti e mantiene il quarto posto, a più tre su Como e Roma.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.