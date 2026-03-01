Serie A | Sassuolo che impresa! In dieci per tutto il match manda ko l'Atalanta
Dopo l’impresa in Champions League l’Atalanta di Palladino cade in campionato per mano del Sassuolo.
Nonostante la squadra di Grosso abbia giocato praticamente tutta la gara in dieci uomini, per l’espulsione al 16’ di Pinamonti, i neroverdi grazie a Koné e Thorstvedt passano sul doppio vantaggio.
L’Atalanta si sveglia solo nel finale quando accorcia le distanze con Musah ma, non basta, per trovare il pareggio.
Tre punti che permettono al Sassuolo di salire a quota 38 punti, rimane invece a 45 l’Atalanta che, mercoledì 4 marzo, sfiderà la Lazio nella semifinale d’andata di Coppa Italia.
