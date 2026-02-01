Serie A, chance persa per il Como: l'Atalanta pareggia in dieci uomini
01.02.2026 17:15 di Christian Gugliotta
Uno straordinario Carnesecchi salva l'Atalanta e regala ai nerazzurri un prezioso pareggio contro il Como. Dopo essere rimasta in inferiorità numerica nei primi minuti di gara per il rosso diretto estratto ad Ahanor, la Dea è riuscita a resistere ai colpi del Como, evitando la sconfitta grazie alla prova del proprio portiere, decisivo in pieno recupero nel parare un rigore concesso ai lariani e tirato male da Nico Paz.
Con questo 0-0, Fabregas spreca una chance importante di avvicinarsi alla zona Champions, salendo a quota 41 punti in classifica e restando a cinque lunghezze di distanza dall'Atalanta settima in classifica.
