Lazio, Petrucci (Sky): "Basic? Presto capiremo cosa c'è di vero. Su Romagnoli..."

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In vista della partita contro il Bologna, nel suo consueto intervento ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci ha analizzato le prestazioni di Isaksen, per fare poi il punto sull'infermeria e sulle possibili scelte di formazione di Sarri. Il giornalista di Sky, si è soffermato in particolar modo sulle condizioni di Toma Basic.

ISAKSEN - "Sono sempre stato un estimatore di Isaksen, deve crescere dal punto di vista della continuità, ma in questa squadra ci può assolutamente stare e può fare la differenza, ricordiamoci anche che ha saltato la preparazione".

INFERMERIA E FORMAZIONE - "Da quel che sapevo Basic poteva essere disponibile per la partita contro il Torino di 17 giorni fa, capiremo quanto c’è di vero in questo ritardo quando dovrà rispondere alla chiamata della nazionale. Romagnoli sta meglio e sarà convocato per il Bologna. Vedremo poi se sarà al 100% della condizione, tra oggi e domani dovrebbe tornare in gruppo, Cataldi invece lo rivedremo dopo la sosta. Non credo ci saranno altri cambi di formazione oltre a Romagnoli, Patric ha fatto bene e sarà confermato con Taylor e Dele-Bashiru a centrocampo".