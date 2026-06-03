Calciomercato Lazio | Gila - Napoli: ecco la situazione. E con Gattuso...
03.06.2026 23:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli spinge per Gila. È l'obiettivo numero uno per la difesa, una richiesta del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Come riportato da Alfredo Pedullà, il difensore della Lazio avrebbe confermato il suo gradimento per la destinazione azzurra. Prima però ci sarà un colloquio con Gattuso, arrivato a Formello per iniziare la sua esperienza sulla panchina biancoceleste. Per lasciar partire lo spagnolo bisognerà prima convincere Lotito, che vorrebbe trattenerlo (anche se in scadenza nel 2027) come promesso a Ringhio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.