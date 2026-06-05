UFFICIALE - Aleksandar Stankovic torna all'Inter: il comunicato
05.06.2026 14:30 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
L'Inter ha appena ufficializzato il primo colpo del suo mercato estivo. I nerazzurri hanno infatti esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stankovic, prelevato a titolo definitivo dal Club Brugge. Ceduto la scorsa estate per 10 milioni di euro, il centrocampista serbo, figlio di Dejan, torna a Milano per 23 milioni e firma un contratto fino al 30 giugno 2031. Di seguito il comunicato:
"FC Internazionale Milano comunica di aver esercitato il diritto di riacquisto per Aleksandar Stanković dal Club Brugge. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1° luglio 2026 fino al 30 giugno 2031".
autore
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.