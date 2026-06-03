Calciomercato Lazio | Accordo con l'Al-Sadd: è tutto nelle mani di Romagnoli
CALCIOMERCATO LAZIO - Questa volta è finita davvero la storia d'amore tra Alessio Romagnoli e la Lazio. Il centrale biancoceleste è a un passo dall'Al-Sadd: già a gennaio era stato molto vicino a trasferirsi in Qatar, ma il trasferimento è stato solo rimandato di qualche mese.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, è stato raggiunto un accordo tra Lazio e Al-Sadd per una cifra tra i 3 e i 4 milioni di euro. Ora la palla passa al giocatore, non appena avrà trovato l'accordo sui termini contrattuali ci sarà il via libera. La Lazio attende l'epilogo della trattativa, nelle prossime ore ci saranno ulteirori aggiornamenti.
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