Di Marzio: "Era fatta per Cristiano Ronaldo alla Juve, ma Salas..."
RASSEGNA STAMPA - In una lunga intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha raccontato le gesta di papà Gianni. Dagli anni da giocatore a quelli di allenatore, passando per la scoperta di Maradona, il giornalista ha svelato anche un retroscena sul mancato passaggio di un giovanissimo Cristiano Ronaldo alla Juventus. Gianni Di Marzio lo notò in un Belenenses - Sporting, ma non se ne fece nulla a causa di Marcelo Salas, ex attaccante di Lazio e Juventus. Di seguito le sue parole:
"Faceva scouting per la Juve di Moggi. Volò in Portogallo per seguire Quaresma in un Belenenses-Sporting, poi entrò in campo un ragazzo, un certo Cristiano Ronaldo. Pochi minuti dopo, papà era a caccia dei genitori in tribuna. L'approccio con i familiari di un giovane era la sua prima mossa. L'affare si sarebbe fatto, saltò perché Salas rifiutò di passare allo Sporting".