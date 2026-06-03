Napoli, Conte saluta i tifosi: "Due anni vincenti di forti emozioni"

03.06.2026 13:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Napoli, Conte saluta i tifosi: "Due anni vincenti di forti emozioni"
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Antonio Conte si congeda dal Napoli. Negli scorsi giorni, tecnico e società hanno comunicato l'intenzione di non continuare insieme, optando così per separare le proprie strade dopo due stagioni, arricchite dalle vittorie di uno Scudetto e una Coppa Italia. Sul suo profilo Instagram, Conte ha salutato i tifosi azzurri, ringraziandoli con un breve messaggio: "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di NAPOLI".

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.