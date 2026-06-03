Lazio, Novellino promuove Gattuso: "Farà bene". E su Sarri...
03.06.2026 12:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Parla Walter Novellino. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, il tecnico ha commentato la scelta della Lazio di puntare su Gattuso in panchina dopo l'addio di Maurizio Sarri, promesso sposo all'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo: “Farà bene. Ne sono sicuro. Sono invece curioso di vedere Sarri all’Atalanta”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.