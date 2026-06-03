Lazio | Da investimento a oggetto misterioso: Belahyane davanti a un bivio
RASSEGNA STAMPA - Tra le missioni affidate a Gennaro Gattuso c'è anche quella di rilanciare i giocatori che finora hanno reso meno delle aspettative. Tra questi figura Belahyane, arrivato come investimento importante ma mai riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale nella Lazio. Acquistato per circa 10 milioni di euro nel gennaio 2025, il centrocampista marocchino ha trovato pochissimo spazio, collezionando appena 612 minuti complessivi e spesso impiegato in una posizione non abituale.
Dopo essere rimasto ai margini con i precedenti allenatori, l'ex Verona si trova ora davanti a un bivio. La società continua a credere nelle sue qualità, ma è pronta a valutare eventuali offerte qualora dovessero arrivare. Già negli scorsi mesi il suo nome era stato accostato a club come Nizza e Torino, senza che le trattative si concretizzassero.
Molto dipenderà anche dalle idee tattiche di Gattuso. Un eventuale ritorno al 4-2-3-1 potrebbe favorire Belahyane, che nel 4-3-3 ha faticato a trovare la propria collocazione. Sarri, in particolare, non lo considerava adatto al ruolo di regista, mentre da mezzala non è riuscito a esprimersi con continuità.
Nonostante le difficoltà, il classe 2004 resta uno dei prospetti più giovani della rosa e ha ancora margini di crescita. Il ritiro estivo rappresenterà un passaggio fondamentale: dovrà convincere il nuovo tecnico fin dai primi allenamenti per conquistarsi una chance e allontanare le voci di mercato che accompagnano il suo futuro.