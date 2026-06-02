Lazio, Olimpico ancora vuoto? Abbonamenti a rischio, i numeri
RASSEGNA STAMPA - Arriverà venerdì il comunicato del tifo organizzato della Lazio in merito alla scelta sugli abbonamenti per la prossima stagione. Sarà inevitabilmente uno spartiacque importante per capire quale sarà l’orientamento dei tifosi biancocelesti, ma comunque vada appare improbabile pensare di rivedere i numeri degli ultimi anni.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’estate scorsa i tifosi della Lazio a sottoscrivere l’abbonamento furono 29.918, sfiorando il traguardo record dell’era Lotito raggiunto due anni prima con i 30.333 abbonati. Furono 29.036 nella stagione di Baroni, 26.193 invece nell’annata 2022/23, quella che poi regalò la qualificazione in Champions.
Numeri lontanissimi dai dati fatti registrare dalla Lazio dall'ultima gara interna col Genoa in avanti. Era il 30 gennaio 2026 e la contestazione dei tifosi biancocelesti prendeva il via lasciando sempre vuoto l’Olimpico fatta eccezione per la gara con il Milan del 15 marzo e la finale di Coppa Italia con l’Inter del 13 maggio. In attesa della decisione del tifo organizzato, che potrebbe condizionare la scelta del resto della tifoseria, la possibilità di un’altra stagione con l’Olimpico deserto rimane concreta.