Calciomercato Lazio, per acquistare bisogna cedere: i centravanti in uscita

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha bisogno dei gol dei centravanti. Dopo Ciro Immobile, c'è stata una de-escalation di gol. Noslin ne ha firmati 2 il primo anno, 4 quest’anno. Dia 9 un anno fa, uno nell’ultimo campionato. Ratkov è stato invece ignorato da Sarri, la società lo affida a Gattuso. Maldini è stato di passaggio (2 gol). Ci ha pensato Pedro a mascherare il deficit con 10 gol in due stagioni, 5 a campionato. In questo senso, Gattuso non può patire l’assenza di un 9 vero: è tra gli acquisti richiesti.

Come riporta il Corriere dello Sport, rispetto a un anno fa il mercato al massimo sarà a saldo zero (cessione per acquisto) se il presidente non riuscirà a rispettare la soglia dello 0,7% dell’indice del costo del lavoro allargato. Per aggiungere un centravanti in più servirà così la cessione di Dia o Noslin. Il primo va riscattato per 11 milioni dopo due anni di prestito e rivenderlo alla stessa cifra o di più sembra impossibile.

Noslin aveva mercato a gennaio, solo in prestito. La Lazio ha speso 13 milioni per Ratkov e vuole farli fruttare. Questo rischia di essere un motivo in meno per sperare in un altro investimento davanti.