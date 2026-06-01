"Lotito è isolato nel suo partito": Bisignani e il punto sulla politica

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Luigi Bisignani ha parlato della sua lettera pubblicata sulle colonne de Il Tempo diretta al presidente della Lazio Claudio Lotito. In particolare ha spiegato la posizione attuale del patron in politica e all'interno del suo partito. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il problema che è sotto gli occhi di tutti è l’isolamento del presidente e del senatore dentro il suo partito, e questo mi dispiace molto perché aveva grande carica sia per il suo partito che per la Lazio. Queste cose negli ultimi anni stanno scemando e ne ho avuto anche dei riscontri dopo ieri. L’isolamento di Lotito ha finito per ripercuotersi nel partito, basti pensare ai manifesti dei tifosi durante l’ultimo referendum. I vertici del partito sono abbastanza preoccupati da questa deriva".