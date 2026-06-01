Calciomercato Lazio | Il Benevento punta Artistico: la situazione
01.06.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Aumenta la concorrenza per Gabriele Artistico. Il centravanti tornerà alla Lazio dopo il prestito allo Spezia (14 gol in 33 partite), non verrà riscattato (opzione per 3 milioni di euro) vista anche la retrocessione del club in Serie C. Salvo sorprese, e quindi a meno che Gattuso non decida di puntarci per il prossimo anno, lascerà comunque di nuovo Formello. Oltre all'Avellino e al Modena, sul classe 2002 ci sarebbe anche l'interesse del Benevento (neopromosso in Serie B). Come riportato da Il Mattino, è in cima alla lista dei desideri della società, è un vecchio pallino del presidente Vigorito che già nelle ultime due anni aveva provato a prenderlo. È un'altra squadra che segue con attenzione il suo futuro.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.