Calciomercato Lazio | Artistico, anche l'Avellino è interessato: le ultime
Prima il finale di stagione, poi il futuro. È ancora tutto da decidere in casa Spezia e non solo. Il riferimento è a Gabriele Artistico, attaccante della Lazio in prestito al club bianconero. Quest'anno ha segnato 12 gol in Serie B, ma la sua squadra rischia comunque di retrocedere. Si giocherà tutto all'ultima giornata, così come l'Avellino.
Al contrario, però, la formazione di Ballardini è dall'altra parte della classifica e spera in un posto nei playoff. E intato la società irpina starebbe già studiando alcuni nomi per il mercato estivo. Come riportato da Alfredo Pedullà, uno di questi è proprio il centravanti classe 2002 di proprietà biancoceleste (oltre a Pecorino del Sudtirol, in prestito dalla Juventus).
Al momento non ci sono trattative in corso, ma Artistico è un giocatore tanto apprezzato dalla dirigenza. Lo stesso vale per il Venezia, già sicuro della promozione in Serie A. Prima di fare altri movimenti, però, bisognerà aspettare lo Spezia, che può esercitare il riscatto del calciatore per tre milioni. In quel caso, salvo controriscatto dalla Lazio per 500mila euro, sarà il club ligure a decidere il suo futuro. Se no tornerà a Formello.