Roma, Mancini sul derby contro la Lazio: "Pesante, ma si prepara da solo"
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato del finale di stagione della squadra di Gasperini per la corsa alla Champions. Il centrale giallorosso, intervenuto ai microfoni di Dazn, si è soffermato anche sul derby contro la Lazio che si giocherà alla penultima giornata. Di seguito le sue parole.
"Se il derby sarà pesante? Sì, sì. Ma prima della partita con la Lazio c’è una partita delicata come a Parma. Sappiamo benissimo che a Parma è un campo difficile, hanno faticato in tanti. Quindi dobbiamo prepararci bene per quella partita e poi pensare alla settimana dopo. Ma come ho detto tante volte, il derby si prepara da solo, che sia la prima o l’ultima o a metà campionato: è una partita molto importante, molto delicata. Ma c’è ancora tempo per pensare a quella partita".