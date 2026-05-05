Cremonese - Lazio, sufficiente l'arbitro Chiffi: le sue pagelle dei quotidiani

05.05.2026 08:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Cremonese - Lazio, sufficiente l'arbitro Chiffi: le sue pagelle dei quotidiani
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RASSEGNA STAMPA - Buona la prova dell'arbitro dell'arbitro Chiffi in Cremonese - Lazio. Partita tutto sommato tranquilla, senza grandi episodi che l'hanno condizionata: per i quotidiani è una prestazione sufficiente, anche se in alcune occasioni il direttore di gara poteva fare meglio nella gestione dei cartellini. Di seguito le sue pagelle.

IL CORRIERE DELLO SPORT - 6;

LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6;

TUTTOSPORT - 6; 

IL MESSAGGERO - 5,5.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.