Cremonese - Lazio, sufficiente l'arbitro Chiffi: le sue pagelle dei quotidiani
05.05.2026 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Buona la prova dell'arbitro dell'arbitro Chiffi in Cremonese - Lazio. Partita tutto sommato tranquilla, senza grandi episodi che l'hanno condizionata: per i quotidiani è una prestazione sufficiente, anche se in alcune occasioni il direttore di gara poteva fare meglio nella gestione dei cartellini. Di seguito le sue pagelle.
IL CORRIERE DELLO SPORT - 6;
LA GAZZETTA DELLO SPORT - 6;
TUTTOSPORT - 6;
IL MESSAGGERO - 5,5.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.