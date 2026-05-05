Cremonese - Lazio, Nuno Tavares è devastante: le pagelle lo esaltano

05.05.2026 11:15 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Cremonese - Lazio, Nuno Tavares è devastante: le pagelle lo esaltano

RASSEGNA STAMPA - Straripante, devastante, impressionante e tanti altri aggettivi così. Contro la Cremonese si è riacceso Nuno Tavares, che ha sverniciato più volte i suoi avversari sulla fascia sinistra aiutando la Lazio a pareggiare la partita. Conferma l'ottimo momento di forma che sta vivendo da diverse gare a questa parte. È senza dubbio tra i migliori in campo, come si evince dai suoi voti nelle pagelle dei quotidiani.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Nuno Tavares 7,5; 

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Nuno Tavares 7;

IL MESSAGGERO - Nuno Tavares 7,5;

TUTTOSPORT - Nuno Tavares 7;

IL CORRIERE DELLA SERA - Nuno Tavares 7.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.