CLASSIFICA - Serie A, la Lazio torna ottava: staccate Bologna e Sassuolo
04.05.2026 20:33 di Christian Gugliotta
La rete di Noslin in pieno recupero condanna la Cremonese e regala i tre punti alla Lazio. Allo Zini, la squadra di Sarri ribalta l'iniziale vantaggio firmato Bonazzoli grazie a una prova super dell'attaccante olandese, che da subentrato serve prima a Isaksen l'assist per la rete del momentaneo 1-1 e realizza poi il gol vittoria.
Grazie a questo successo, i biancocelesti salgono a 51 punti e agganciano l'ottavo posto in solitaria, staccando in classifica Bologna e Sassuolo, ferme a 49. Beffa atroce per i grigiorossi, che restano a quattro lunghezze di distanza dal Lecce diciassettesimo e iniziano a intravedere lo spettro della retrocessione in Serie B.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.