Cremonese, Giampaolo a Dazn: "È una partita folle. Una batosta per me"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha commentato la sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Dazn. Queste le considerazioni: “Il mio focus non sono i dettagli, la partita è andata. Il mio focus è aver perso una gara che anche con degli errori che ci sono stati dal punto di vista tecnico, ci sta tutto quando giochi queste partite pesanti. Il rammarico è aver perso una gara che sa di folle, una sconfitta che fa malissimo. Adesso vanno riordinate le idee, ripristinato il morale. La partita è andata, ci sono altre cose su cui porre l’attenzione”.

“Mi fanno arrabbiare i dettagli perché fanno la differenza, sul gol di Isaksen lo subisce ed è una roba…una volta preso devi cercare di farlo senza rischiare di perdere. Subisci la ripartenza a due minuti dalla fine e perdi. È tutto folle ma te la devi prendere questa serata, te la porti a casa e ci devi lavorare sopra. Mi dispiace tantissimo perché i calciatori, anche con degli errori, si sono spesi profondamente. Al di là di questo te la porti a casa e ci lavori sopra. Un pareggio mi avrebbe soddisfatto? Non è questo, mi è dispiaciuto perderla all’ultimo minuto. Mi ha lasciato addosso una delusione incredibile. L’ho presa come una batosta soprattutto per i ragazzi che vivono anche di morale, negli ultimi mesi sono stati martoriati dal punto di vista mentale. Mi è dispiaciuto per loro".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE