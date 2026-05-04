Lazio, Sarri: "Rovella? Rivederlo in campo mi dà gusto. Sono contento"
04.05.2026 22:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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Nicolò Rovella è tornato a disposizione di Sarri, dopo un lungo periodo ai box per i vari infortuni. Il centrocampista è stato impiegato da Sarri nella sfida con la Cremonese, spera di avere ancora più chance in questo finale di stagione cruciale per la Lazio. Su di lui, in conferenza stampa, si è espresso il tecnico che ha commentato così il ritorno: "Dal punto di vista umano sì, ha avuto una stagione sfortunatissima. Rivederlo in campo mi dà gusto e soddisfazione. Sono contento dal punto di vista calcistico, poi capiremo quanto ci è mancato”.
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