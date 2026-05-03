Calciomercato Lazio | Sergi Dominguez rimane in lista: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si prevede un'estate all'insegna del cambiamento in casa biancoceleste. Una rivoluzione che non si è potuto fare lo scorso mercato estivo e che, in parte, già è iniziata durante la sessione invernale.

Molti calciatori andranno via in scadenza, molti altri si avvicineranno alla stessa l'anno successivo. Due di questi, Gila e Romagnoli, sono la base solida su cui si poggia il gruppo di Sarri. Entrambi sono in scadenza nel 2027, il loro futuro è in bilico e non è detto che rappresenteranno insieme la coppia difensiva titolare della stagione 2026/27.

Per questo motivo, la Lazio si sta guardando intorno per cercare profili futuribili, in linea con il progetto di ringiovanimento già attuato dalla società nei mesi scorsi. Dopo quanto pubblicato nei giorni scorsi, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria rimane nella lista di Lotito e Fabiani per il reparto arretrato del futuro.