Ex Lazio | Rocchi pensa al futuro: “Ecco cosa mi auguro”

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© foto di Federico De Luca

Nel finale dell’intervista ai microfoni di Gazzetta Regionale nel format 30 minuti di… l’attuale allenatore del Guidonia Primavera Tommaso Rocchi si lascia andare anche a un augurio per il futuro. Queste le parole dell’ex capitano della Lazio: “Sono contento e sono proiettato ad andare avanti su quello che sto facendo con grande voglia e determinazione sia da allenatore che da padre”.

“Nel futuro di Rocchi spero che ci sia sempre la salute, che auguro a tutti, e di raggiungere gli obiettivi e i risultati prefissi nella vita. E della vita fa parte la famiglia, fa parte il lavoro, in questo caso il calcio. Avere sempre un obiettivo davanti, cercare di svegliarsi la mattina e voler fare qualcosa di positivo di migliore per migliorare la vita personale e di chi mi sta da fianco”.