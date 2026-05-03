Lazio, Sarri ha un piano per gestire Marusic (e non solo): il punto

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RASSEGNA STAMPA - Ormai è tutta una questione di gestione delle forze, fisiche e mentali. Nelle ultime due partite Maurizio Sarri ha schierato quattro terzini: Marusic e Tavares titolari con l'Atalanta. Lazzari e Pellegrini scelti per il posticipo di lunedì scorso. Il montenegrino si era fermato con il Parma a causa di una lesione muscolare di basso grado al polpaccio destro, aveva recuperato in tempi record per rispondere presente contro l'Atalanta.

Adesso sono passati dieci giorni dal successo della New Balance Arena e Marusic ha recuperato completamente dall'infortunio, ma non si può rischiare troppo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il piano del tecnico biancoceleste prevederebbe di schierare Adam titolare contro la Cremonese, per poi preservarlo nel match di campionato contro l'Inter e averlo poi più fresco e riposato per la finale di Coppa Italia, in programma tra esattamente dieci giorni.

In ogni caso, le riflessioni e la gestione non riguardano solo il montenegrino ma anche altri componenti della rosa come Gila, che ha fatto i conti con un'infiammazione a un ginocchio (come Maldini), e Zaccagni, il quale era uscito dalla trasferta di Bergamo con un affaticamento muscolare.