Ex Lazio | Il Burnley perde ancora: ma Tchaouna torna al gol
02.05.2026 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Seconda rete in Premier League per Loum Tchaouna. L'ex attaccante della Lazio è tornato a segnare con il Burnley, dove si è trasferito quest'estate. La squadra inglese, ormai già retrocessa in Championship, ha perso 3-1 contro il Leeds: il francese ha realizzato il gol della bandiera per la formazione del nuovo allenatore Michael Jackson.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.