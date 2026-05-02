Lazio, Matteo D'Amico: "Chinaglia, i romanisti e il pre-derby con Petrelli..."
Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Matteo D'Amico, figlio di Vincenzo, ha raccontato alcuni aneddoti riguardo alla settimana del derby della Lazio del 1974. Di seguito le sue parole.
“Nella settimana del derby, quando a Tor Di Quinto venivano sempre un sacco di tifosi, in tantissimi dicevano che Petrelli era romanista perché veniva dalla Roma. Lui a un certo ferma l’allenamento, corre verso la tribuna, scavalca da solo, mena 3/4 dei presenti e ritorna in campo. Una cosa pazzesca. Un altro sabato prima di un derby, invece, alcuni della squadra vanno al cinema, al Gregory. Si siedono tutti e vicino a loro c’era una coppia: il ragazzo dei due si gira verso Chinaglia e inizia a prenderlo un po’ in giro. Come si spengono le luci, Giorgio gli va dietro con due compagni e gli dà un ‘destro’ sul naso”.