Pino Insegno: "Vorrei la Hall Of Fame della Lazio, con museo e targhe allo stadio"
Nell'ultimo video di 'Lazio: nel buio, la luce' del canale YouTube 'Brigata Lazio', Pino Insegno, attore, doppiattore e noto tifoso della Lazio, ha parlato della storia biancoceleste esprimendo un suo desiderio per il futuro. Di seguito le sue parole.
"Io vorrei mettere dei posti allo stadio, in Monte Mario, con delle targhette di chiunque abbia dato amore alla Lazio, facendoli entrare nella Hall Of Fame. In Inghilterra ce l’hanno tante squadre, è il modo per raccontare ai figli la storia. A Formello magari ci potrebbe essere un’ala aperta ai visitatori, con un museo con le coppe, le magliette e i filmati che ti riempiono il cuore. Per Paparelli ci vorrebbe una targa sul suo posto dov’è morto in Curva Nord, che dev’essere solo suo. Dovrebbe essere naturale”.