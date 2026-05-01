Serie A, il Lecce vince a Pisa: i toscani retrocedono insieme al Verona
Finisce dopo una sola stagione l’avventura del Pisa in Serie A. Fatale alla squadra toscana, già con un piede e mezzo in Serie B prima dell’inizio della giornata, la sconfitta interna contro il Lecce. I salentini passano con i gol di Banda e Cheddira, inutile la rete nel mezzo di Leris.
L’aritmetica condanna quindi il Pisa, che con tre gare che rimangono da giocare non potra più raggiungere il primo posto utile per non retrocedere, occupato proprio dal Lecce ora distante quattordici punti. La vittoria dei salentini è decisiva anche per il destino del Verona condannato senza giocare: un punto più avanti del Pisa, gli scaligeri nonostante le quattro gare ancora da giocare sono ormai impossibilitati a raggiugnere la squadra di Di Francesco, distante 13 punti.
Retrocedono quindi in Serie B sia il Pisa che Verona, mentre non è ancora salvo il Lecce. I salentini volano momentaneamente a +4 proprio sul prossimo avversario della Lazio, la Cremonese, che rimane al momento in zona retrocessione.