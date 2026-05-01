Tare ricorda Inzaghi e cita Peruzzi: “Alla Lazio abbiamo creato una famiglia”
Lunga intervista di Igli Tare ai microfoni di Dazn. C’è spazio anche per un ricordo degli anni vissuti alla Lazio con Simone Inzaghi e del rapporto che si è creato: “Ormai ci conosciamo meglio noi di come ci conoscono le nostre mogli. Abbiamo passato insieme quasi 19 anni, sono tanti”.
“È nato un rapporto molto stretto, le mogli non sono gelose perché sanno cosa vogliamo (ride, ndr.). Inzaghi è molto empatico, fa sentire i giocatori a proprio agio. Riesce a creare sempre un rapporto molto forte con tutti i componenti della società, dello staff e della squadra”.
Quindi, anche un riferimento al periodo trascorso insieme ad Angelo Peruzzi: “Il nostro percorso alla Lazio è stato molto bello perché per cinque anni avevamo anche Angelo Peruzzi da club manager. Era come una famiglia, un rapporto molto intenso in cui il senso dell’appartenenza era molto forte”.