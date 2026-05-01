Tare ricorda Inzaghi e cita Peruzzi: “Alla Lazio abbiamo creato una famiglia”

01.05.2026 18:15 di  Mauro Rossi   vedi letture
Tare ricorda Inzaghi e cita Peruzzi: “Alla Lazio abbiamo creato una famiglia”
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista di Igli Tare ai microfoni di Dazn. C’è spazio anche per un ricordo degli anni vissuti alla Lazio con Simone Inzaghi e del rapporto che si è creato: “Ormai ci conosciamo meglio noi di come ci conoscono le nostre mogli. Abbiamo passato insieme quasi 19 anni, sono tanti”. 

È nato un rapporto molto stretto, le mogli non sono gelose perché sanno cosa vogliamo (ride, ndr.). Inzaghi è molto empatico, fa sentire i giocatori a proprio agio. Riesce a creare sempre un rapporto molto forte con tutti i componenti della società, dello staff e della squadra”. 

Quindi, anche un riferimento al periodo trascorso insieme ad Angelo Peruzzi: “Il nostro percorso alla Lazio è stato molto bello perché per cinque anni avevamo anche Angelo Peruzzi da club manager. Era come una famiglia, un rapporto molto intenso in cui il senso dell’appartenenza era molto forte”.