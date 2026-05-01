Serie A, Pisa - Lecce si gioca nonostante l’incendio: gli aggiornamenti
Vi avevamo raccontato in mattinata dell’incendio che ha colpito negli ultimi giorni il Monte Faeta, in provincia di Pisa. Alimentate dai venti, le fiamme hanno bruciato oltre 250 ettari di terreno.
Circa 3500 le persone costrette a evacuare tra ieri e oggi la zona di Asciano, non troppo distante dalla Cetilar Arena dove questa sera è in programma la prima gara della trentacinquesima giornata di Serie A tra Pisa e Lecce.
Nonostante l’aria definita in mattinata irrespirabile, però, la gara si giocherà regolarmente. Lo riporta Tuttomercatoweb, che spiega come non ci sia alcun rischio rinvio. Il fischio d’inizio del match è previsto quindi regolarmente per le 20:45, con il Pisa che potrebbe doversi arrendere a una retrocessione aritmetica in caso di pareggio o sconfitta con il Lecce.