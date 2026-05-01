Coppa Italia, Guida perde quota? Spunta un altro nome per Lazio - Inter
RASSEGNA STAMPA - Rischia di saltare ancora una volta la direzione di una finale di Coppa Italia per Marco Guida. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come il fischietto di Torre Annunziata sia stato sostituito sul sito dell’AIA con Daniele Doveri per la gara tra Pisa e Lecce. Nessuna spiegazione sulla sua assenza, come di consueto, e neanche un’indiscrezione.
Presto quindi per dire con certezza se il problema riscontrato sia risolvibile o meno in tredici giorni, quelli che separano Lazio e Inter dalla finale in programma allo stadio Olimpico. C’è però un dettaglio che fa riflettere. L’ultima gara diretta da Guida risale al 9 aprile ed è Porto - Nottingham Forest in Europa League. Per trovare un altro match di Serie A bisogna tornare al 4 aprile, quando il fischietto campano fu designato per Verona - Fiorentina. Da allora uno stop totale.
Per questo è inevitabile che Tommasi, designatore ad interim dell’AIA, stia già valutando altri potenziali nomi per la finale di Coppa Italia. Difficile possa essere ancora Doveri l’arbitro, vista l’esposizione mediatica degli ultimi tempi. Impossibile pensare a Chiffi, che dirigerà la Lazio lunedì a Cremona e quindi in una data troppo vicina alla finale. Su Sozza pesa il Lazio - Fiorentina di gennaio e, per questo, l’eventuale candidato per dirigere la finale se Guida dovesse dare forfait sarebbe Davide Massa, che già oggi vede in quella biancoceleste la squadra più diretta in carriera (12 vittorie, 12 pareggi, 11 sconfitte).