Udinese, Runjaic torna sulla Lazio: "Giocato contro un avversario in forma"
30.04.2026 21:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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In vista della gara contro il Torino il tecnico dell’Udinese Kosta Runjaic è tornato a parlare della sfida contro la Lazio, chiusa con un pirotecnico 3-3: "Effettueranno ancora più pressing rispetto alla Lazio, vediamo cosa siamo in grado di fare contro un altro avversario in forma”.
“Gueye ha fatto una buona gara contro la Lazio, correndo molto, ha avuto anche un paio di buone chance non andando purtroppo a rete”.
"Atta? Contro la Lazio ha segnato una grande doppietta, è un giocatore totale che può occupare tutti i ruoli della mediana”.
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autore
Jessica Reatini
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