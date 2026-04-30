Di Canio: "Psg-Bayern come Godzilla contro King Kong. Noi? Invidiosi"
Raggiunto dai microfoni de La Repubblica Paolo Di Canio è tornato a parlare della gara tra Psg e Bayern Monaco in cui sono state segnate ben 9 reti.
“Era come Godzilla contro King Kong. Creature forti e agili, che se le danno senza calcoli, con colpi di scena continui. Il Bayern sembrava finito sul 5-2 ma si è ripreso e meritava il pareggio”.
“Noi pensiamo di essere i maghi della difesa, poi il Bayern fa 10 gol in due partite all'Atalanta, il PSG ne rifila cinque all'Inter. Siamo solo invidiosi. Da noi c'è chi esalta per Lukaku e Leao, con tutto il rispetto. E aspettiamo Lewandowski, a 38 anni”.
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