Como, Fabregas cita la Lazio: "Se vince la Coppa Italia..."

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L'allenatore del Como Cesc Fabregas è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Napoli della prossima giornata di campionato. Nel parlare della possibile qualificazione europea della squadra lariana, il tecnico spagnolo ha citato anche la Lazio e la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Di seguito le sue parole.

"Europa? Alla Champions non rispondo. Ma quando Suwarso mi ha detto che avrei avuto la squadra, non sapevo se fossimo pronti. Champions step troppo ampio? Dobbiamo pensare partita dopo partita. Il mercato? Manca ancora, dobbiamo aspettare. Non sai dove finirai. Se la Lazio vince la Coppa Italia e tu finisci settimo, c'è una possibilità di rimanere fuori. La possibilità esiste, io sono molto prudente. Preferisco andare partita dopo partita. Poi facciamo le pagelle dopo la Cremonese e come società valuteremo meglio. Ma se siamo pronti o no, non lo so. So solo che stiamo facendo una buona stagione, i ragazzi sono cresciuti tanto e speriamo possano fare altri passi in avanti".