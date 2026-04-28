Lazio, Noslin in macchina con un tifoso: il retroscena post Udinese - VIDEO
28.04.2026 14:45 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Un post-partita particolare quello di Tijjani Noslin. L'attaccante olandese, al termine della sfida pareggiata 3-3 contro l'Udinese, sarebbe tornato a casa insieme a un tifoso. Nel video che sta spopolando sui social, infatti, si vede TJ che saluta e che dice: "Ciao, ciao macchina" e scoppia a ridere. Le immagini sono state pubblicate nelle storie Instagram di Manuel Fiore che, prima di pubblicare il video ormai celebre, spiega: "Stavo tornando dal ristorante e beccato questo amico, ciao TJ!".
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.